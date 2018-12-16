شكرا لقرائتكم خبر عن أبو حامد يقترح مبادرة لدعم حالات مشابهة لـ"نحمدو" بمشاركة المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن اللجنة ستناقش خلال جلساتها القادمة طرح مبادرة لدعم النماذج المكافحة مثل "نحمدو" وغيرها ، لافتا أن توجه الدولة كاملة هو دعم مثل هذه النماذج التى تعمل وتبذل مجهود ليتم دعمهم معنويا وماديا .

وأشار فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إلى أن ذلك يدور فى إطار الحماية الاجتماعية والتى يعد جزء منها ليس دعما نقديا أو معنويا بل تشجيعهم على العمل من الأساس حتى يتحول هذه الدعم لشخص قادر على تلبيه كافة احتياجاته كاملة ، موضحا أن اللجنة تعمل على تعزيز الحمايه الاجتماعيه أيضا .

ولفت "أبو حامد " أن المبادرة التى سيتم دراستها هو إيجاد آلية لدعم التوجه التشغيلى للدوله يشارك فيها المجتمع المدنى ، على أن تستمع اللجنة فى ذلك للحكومة والمجتمع الأهلى ونماذج من هؤلاء ليكون هناك فرصه لدعمهم وتشجيعهم على العمل .