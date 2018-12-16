هولندا تستعد لإصدار قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية

رويترز

تعد الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية بعد تقارير قالت إن مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أمريكية تشتهر بأنها "سماسرة أجسام".

وذكرت رويترز يوم السبت أن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأمريكية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطع أجسامهم وتبيع...