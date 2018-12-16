الحكومة ترفع حصيلة الغرامات والتعويضات لـ525 مليون جنيه خلال عام

محمد يحيي

ارتفعت حصيلة الغرامات و التعويضات المحصلة بالموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري إلي 525 مليون جنيه مقارنة بـ62 مليونا خلال نفس المدة من العام المالي السابق له بفارق 463 مليون جنيه

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن الموازنة العامة استطاعت تحصيل مبالغ عن عمليات بيع السلع و الخدمات بقيمة بلغت 12.1 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 5.5 مليارا بنفس الربع من العام السابق له

ووصلت حصيلة مجمل الإيرادات الأخري لـ38.4 مليارا في الربع الأول مقارنة بـ31.8 مليارا في نفس المدة...