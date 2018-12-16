قوى الأمن: توقيف 64 مطلوباً وضبط 1078 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ توقيف 64 مطلوباً بتاريخ 2018/12/15 بجرائم ​مخدرات​، سرقة، واحتيال. كما أعلنت ضبط 1078 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 15/12/2018.

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