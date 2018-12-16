صنداي تلغراف: ستراسبورغ تشهد انتشارا مقلقا للتطرف الإسلامي

رأت صحيفة "صنداي تلغراف البريطانية ان "مدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية تشهد انتشارا مقلقا للتطرف الإسلامي"، لافتة إلى ان "عمدة المدينة، رولان ريس، كشفت ان 10 في المئة من المسجلين في قوائم الخطر لدى أجهزة ​الأمن​ يقيمون في ستراسبورغ، ويبلغ عددهم 2500 شخص،

ونقلت الصحيفة عن محامين متخصصين في ​الإرهاب​ قولهم أن ستراسبورغ معقل للإسلاميين المتطرفين في ​فرنسا​.

وأضافت أن ستراسبورغ ظهرت أول مرة على خريطة التطرف الإسلامي في فرنسا عام 2000 عندما أحبطت أجهزة الأمن خطة من تدبير ​تنظيم القاعدة​ ل​تفجير​ كنيسة في المدينة. وتوالت منذ ذلك التاريخ الأحداث المتعلقة باعتناق شباب المنطقة أفكار الإسلاميين المتطرفين، وكان من بين الانتحاريين الذين هاجموا الباتكلان في 2015 رجل يدعى محمد عقاد، من ستراسبورغ.