صنداي تلغراف: ستراسبورغ تشهد انتشارا مقلقا للتطرف الإسلامي

رأت صحيفة "صنداي تلغراف البريطانية ان "مدينة ستراسبورغ الفرنسية تشهد انتشارا مقلقا للتطرف الإسلامي"، لافتة إلى ان "عمدة المدينة، رولان ريس، كشفت ان 10 في المئة من المسجلين في قوائم الخطر لدى أجهزة الأمن يقيمون في ستراسبورغ، ويبلغ عددهم 2500 شخص،
ونقلت الصحيفة عن محامين متخصصين في الإرهاب قولهم أن ستراسبورغ معقل للإسلاميين المتطرفين في فرنسا.
وأضافت أن ستراسبورغ ظهرت أول مرة على خريطة التطرف الإسلامي في فرنسا عام 2000 عندما أحبطت أجهزة الأمن خطة من تدبير تنظيم القاعدة لتفجير كنيسة في المدينة. وتوالت منذ ذلك التاريخ الأحداث المتعلقة باعتناق شباب المنطقة أفكار الإسلاميين المتطرفين، وكان من بين الانتحاريين الذين هاجموا الباتكلان في 2015 رجل يدعى محمد عقاد، من ستراسبورغ.
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