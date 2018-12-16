أكد رئيس وزراء ​استراليا​ ​سكوت موريسون​ تمسكه بقراره الاعتراف ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​اسرائيل​، بالرغم من الانتقادات العربية لهذا الاعتراف، ولفتت وكالة فرانس برس الى ان السلطات الاسترالية سارت على خطى دول معدودة في اللحاق بقرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الاعتراف بالمدينة المقدسة المتنازع عليها كعاصمة لاسرائيل، مع اعلان موريسون السبت القرار.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الاسترالية: نتمسك بقرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .