برلمان كوسوفو يوافق على تشكيل وفد تفاوضي لحل الخلافات مع صربيا

وافق البرلمان في ​كوسوفو​، على تشكيل وفد تفاوضي لحل الخلافات العالقة مع ​صربيا​ وسط تصاعد حدة التوتر بين البلدين الجارين.

يذكر انه توترت العلاقات بين بلغراد وكوسوفو منذ عام 2008 عندما أعلنت بريشتينا، بدعم من دول غربية، ​الاستقلال​ عن صربيا.

وتدهورت العلاقات أكثر يوم الجمعة عندما صوت البرلمان بالموافقة على تشكيل جيش قوامه خمسة آلاف رجل وذلك بعد أسبوع من تحذير رئيس وزراء صربيا من أن مثل هذه الخطوة قد تدفع بلغراد إلى التدخل عسكريا.