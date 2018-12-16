العالم يتوصل الى اتفاق تاريخي بشأن المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

تغلبت نحو 200 دولة على خلافات سياسية السبت، لتتفق على قواعد تنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن المناخ،.بعد محادثات استمرت أسبوعين في مدينة كاتوفيتسه البولندية، وتوصلت لتوافق بشأن إطار أكثر تفصيلا للاتفاقية التي تم التوصل إليها في ​باريس​ عام 2015 والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين، مقارنة بمستوياتها قبل عصر ​الصناعة​. وفق ما ذكرت وكالة ​رويترز​

واعتبر الرئيس البولندي ميشال كورتيكا، في كلمة أمام أعضاء الوفود ان " ليس سهلا التوصل لاتفاقية محددة وفنية بهذا الشكل، من خلال هذه الحزمة اتخذتم آلاف الخطوات الصغيرة إلى الأمام معا. بوسعكم أن تشعروا بالفخر". وبعد إعلانه التوصل لاتفاق انضم إليه الوزراء على المنصة وقاموا بعناقه وتعالت الضحكات فيما يشير إلى شعورهم بارتياح بعد هذه المحادثات المطولة.

وقبل بدء المحادثات توقع كثيرون ألا تكون الاتفاقية قوية كما هو مطلوب. بعدما تبددت الوحدة التي دعمت محادثات باريس ويعتزم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب بلاده من الاتفاقية، وقد انتقدت بعض الدول وجماعات الخضر نص إطار القرار المؤلف من ثماني صفحات لعدم حثه على زيادة الطموحات بشأن خفض الانبعاثات بما يكفي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومع ذلك تمكن الوزراء المجهدون من تجاوز سلسلة من الخلافات للتوصل لكتيب مؤلف من 156 صفحة للقواعد المنظمة يتضمن كيفية إبلاغ الدول ومراقبة تعهداتها بالحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة ​الاحتباس الحراري​ وتحديث خطط الانبعاث.