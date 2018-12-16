أ.ف.ب: استطلاع رأي كشف تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 23 بالمئة

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ شهدت تراجعا في كانون الأول، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في تشرين الثاني، لتبلغ 23 بالمئة.

ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد نتائجه، أن نسبة الذين قالوا إنهم "راضون" عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 بالمئة إلى 23 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 73 بالمئة إلى 76 بالمئة.