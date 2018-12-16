الشرطة الألمانية: توقيف المتهم بارتكاب حادث الطعن في نوريمبرغ

ألقت ​الشرطة الألمانية​، القبض على المتهم بارتكاب حادث الطعن الذي وقع مؤخرا في مدينة نوريمبرغ جنوب ​ألمانيا​ .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن المتهم رجل يبلغ من العمر 38 عاما، وأن عملية القبض عليه تأتي في إطار علاقته بحادث الطعن الذي وقع أمس، وأسفر عن جرح 3 سيدات بجروح متفاوتة .

وأضاف المتحدث أن مؤتمرا صحفيا سوف يعقد غدا للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، مشيرا إلى ان "الشرطة الألمانية تستبعد حتى الآن أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا" .