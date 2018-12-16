نقوش ملونة وصناعة الخمرة.. 10 معلومات عن مقبرة كاهن التطهير الملكي بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، الكشف عن مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة و كان يدعي "واح تي".

ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن المقبرة المكتشفة ومنها:

- تضم المقبرة العديد من النيشات التي تحوي تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.

- تعد من أهم المقابر المكتشفة في سقارة نظرا لحالتها الجيدة وبراعة الألوان التي زينت جدرانها بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته.

- تحمل جدارن المقبرة العديد من النقوش الملونة التى تحمل اسم زوجة صاحب المقبرة "ورت بتاح"، والعديد من المناظر التي تصور صاحب المقبرة مع أمه "مريت مين" وعائلته من زوجته وأولاده.

- تتتميز المقبرة بجمال روعة ألوانها وغزارة المناظر اليومية بها حيث تضم مناظر الحفلة الموسيقية، وصناعة النبيذ، "الخمرة" والفخار، ومناظر تقدمة القرابين، وإبحار المراكب، وصناعة الأثاث الجنائزي، وصيد الطيور، وصناعة التماثيل، وسحب التماثيل، مع نصوص من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة.

- تعود المقبرة لـ"واح تي" ومعنى الاسم باللغة المصرية القديمة "المؤسس"والذي كان مشرفا على القصر الإلهي والكاهن المطهر في عهد الملك "نفر اير كارع" في الأسرة الخامسة الدولة القديمة.

- تضم المقبرة اسمين من ملوك مصر وهما "أوسر كاف ونفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة.

- من أهم المناظر الموجودة في المقبرة على يمينها من الداخل، هو منظر الحج وصناعة الجعة.

- من أهم الألقاب الموجودة لصاحب المقبرة هو كاهن التطهير الملكي ومفتش القصر الإلهي ومفتش معبد الملك "نفر اير كا رع" ومفتش في المركب المقدس.

- التخطيط العام للمقبرة، عبارة عن صالة مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار طول من الشمال للجنوب، وحوالي3 أمتار عرض من الشرق للغرب، وحوالي 3 أمتار ارتفاع، وحجرة السرداب فى نهاية المقبرة.

- أرضية المقبرة تحتوي على 5 آبار دفن، وبابين وهميين أحدهما يخص "واح تي" والأخر لأمه مريت مين.