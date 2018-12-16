وزيري: اللجنة للعليا لإدارة مواقع التراث العالمي مقرها وزارة الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي، موضحا أن مقرها بوزارة الآثار بالزمالك، وتضم العديد من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح وزيري لمصراوي، اليوم السبت، على هامش مراسم الإعلان عن كشف أثري جديد بسقارة، أن اللجنة تختص بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنسيقها وتطويرها وتعظيم إمكانياتها والاستفادة القصوى منها في خطط التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية.

وأضاف أن اللجنة ستستعين بالمختصين والخبراء المصريين والأجانب إذا لزم الأمر، ويحق لها أن تطلب من الجهات المعنية المعلومات والمستندات على أن تشكل لجانا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأداء عملها، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية.

ونوه إلى اللجنة شكلت برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم في عضويتها كل من وزارات الآثار والسياحة والبيئة والتنمية المحلية، وممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والإسكان والاستثمار والنقل، وممثل من جهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمي تضم العديد من الوزارات وعلى رأسهم وزارة الآثار.

وتملك وزارة الاثار وحدها ستة مواقع مسجلة باليونسكو منها موقع بالإسكندرية وهو منطقة آثار أبو مينا ببرج العرب، ومناطق خارجها وهي معابد الاقصر و الكرنك وفيلة. وأبوسنبل بأسوان ومنطقة الأهرامات بالجيزة ومنطقة القاهرة التاريخية الإسلامية بالقاهرة ودير سانت كاترين جنوب سيناء، ووادي الحيتان بالفيوم والتراث اللامادي والمسجل باليونسكو.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباخ اليوم الكشف عن مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الاسرة الخامسة و كان يدعي "واح تى."