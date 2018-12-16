أخبار متوقعة اليوم: السيسي يزور النمسا.. انطلاق مؤتمر حماية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

فيينا.. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة النمساوية، تستمر حتى الأربعاء، يجري خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بلين ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، كما يشارك في اجتماعات منتدى (إفريقيا - أوروبا)، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.

شرم الشيخ .. تنطلق أعمال المؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية ، ويتناول المؤتمر من خلال عدة محاور مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، ومجالات العلوم النووية الأساسية من بينها تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات.

القاهرة.. ينظم المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج (التخطيط الاستراتيجي)، وتستهدف الحلقة الأولى من البرنامج رؤساء أقسام التخطيط والمشروعات، لإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة.

القاهرة.. تنظم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات في إطار الاهتمام بدعم المرأة وقضاياها وتنمية مهاراتها في جميع المحافظات وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في محاورها الرئيسية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي للسلامة والصحة المهنية في دورته الأولى تحت شعار (لنبني سلامتها معا)، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركات والمنشآت العقارية والصناعية والتجارية والخدمية، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

القاهرة.. تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث، بالتعاون بين المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا وهيئة تنشيط السياحة المصرية ، لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية بالمنطقة العربية على الآثار الثابتة، ودور المؤسسات غير الحكومية والحكومية في إنقاذ هذه الآثار، ودور البحث العلمي في مواجهة عوامل تلف الآثار، وصيانتها، بمشاركة نخبة من أساتذة الآثار والتاريخ من مختلف أنحاء العالم.

أبوظبي .. تبدأ أعمال مؤتمر (الاقتصاد الرقمي العربي)، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تتناول بحث سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي بالمنطقة العربية وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية.

القاهرة .. تستضيف جامعة الدول العربية ورشة عمل بعنوان (الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء) تستمر 4 أيام ، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء؛ لمناقشة عدة موضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي.

القاهرة.. تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى محافظات الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

الخرطوم.. يعقد اجتماع لرؤساء أركان دول شرق إفريقيا (إيساف)، بحضور وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، ويلي ذلك اجتماع وزراء الدفاع بمشاركة الملحقين العسكريين من الدول الأعضاء بالإيساف والدول العربية، والسفراء، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في عمليات حفظ السلام بالإقليم، بالإضافة إلى ممثلي دول الترويكا، والصين واليابان.

عمان .. يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة يعقد خلالها اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ لبحث العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

الكويت.. يبدأ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت زيارة إلى الكويت؛ للمشاركة في اجتماعات لجنة التوجيه المشترك بين البلدين.

نيقوسيا.. يستقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول قبرص جين هول لوت، في إطار الجهود المبذولة لحل المشكلة القبرصية بهدف التوصل إلى اتفاق حول الشروط التي من شأنها أن تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية.

الجزائر.. يبدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك – يون، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام ، تلبية لدعوة نظيره الجزائري أحمد أويحيى الجزائري، وتأتي الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين، اللتين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية الموقع في عام 2006.

كولومبو.. يؤدي "رانيل ويكريميسينجيه" اليمين الدستورية مجددا رئيسا لوزراء سيريلانكا، عقب استقالة رئيس الوزراء المكلف "ماهيندا راجاباكسا" ، والذي كان سيخلف "ويكريميسينجيه".