حالة الطقس: لا تغيير يذكر على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزيئاً إلى غائم وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ومعتدلا خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات بعد الظهر تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

بعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .