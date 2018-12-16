القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزيئاً إلى غائم وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ومعتدلا خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وغدا الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات بعد الظهر تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
بعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .
شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس: لا تغيير يذكر على درجات الحرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .