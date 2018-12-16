هاشم: متمسكون بحقنا بالتمثيل وننتظر نتائج مشاورات هذا الاسبوع

أكد عضو "اللقاء التشاوري" الذي يتمثل فيه "السنة المستقلون" النائب ​قاسم هاشم​ أن "اللقاء لا يزال يتمسك بحقه بالتمثيل، وابدى مرونة في السابق بترك الخيار للمعنيين باختيار نائب من الستة لتمثيلهم"، وقال: "عندما تصل الأمور إلى مستوى الحل القائل باختيار وزير يمثلنا من خارج النواب الستة، فإن التنازل قد يكون ممكناً لكن دون شروط، إذ إننا نرفض وضع القيود علينا".

وإذ أشار هاشم في حديث إلى "الشرق الأوسط" إلى أن هناك مشاورات واتصالات مفتوحة بالسر والعلن، ويشارك فيها وسطاء متنوعون، لفت"إلى أننا لا نمتلك أي معلومة عن اتفاق رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​" الذي قال بعده الحريري إنه بات في مسافة المائة متر الأخيرة لإعلان ​تشكيل الحكومة​. وقال هاشم إن "المناخات الإيجابية والتفاؤل ناتج عن مواقف مستجدة لم تُترجم بعد بأفكار محددة، وننتظر مشاورات هذا الأسبوع لتظهر نتيجتها".