قتيل وجريح في حادثي تصادم على الطريق البحرية في شكا واوتوستراد الضبية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن قتيلا سقط في ​حادث تصادم​ وقع بين شاحنة وسيارة واحتراق الاخيرة على الطريق البحرية في شكا مدخل شركة هولسم. من جهة أخرى، أفادت بأن جريحا سقط نتيجة تصادم وقع بين 3 سيارات على ​اوتوستراد الضبية​ المسلك الشرقي.

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