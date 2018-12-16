شرطة نيكاراغوا تداهم مكاتب صحيفة معارضة وتلغي تصاريح ناشطين حقوقيين

داهمت شرطة ​نيكاراغوا​ مكاتب صحيفة معارضة وألغت تصاريح العمل الممنوحة لجمعيات ولنشطاء حقوق الإنسان، بحسب ما أعلنت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية. واقتحم تسعة شرطيين مسلّحين ببنادق مكاتب الصحيفة ليل الجمعة وراحوا يدفعون الموجودين ويعتدون عليهم بالضرب، ويسخرون من الصحافيين بعد أن كان الصحافي كارلوس فرناندو تشامورو تحدى عبر صحيفته الإلكترونية "كونفيدنسيال" والنشرتين الإخباريتين "إستا سيمانا" و"إستا نوتشي" السلطات بوضع اليد على مؤسسته الإعلامية من دون مذكرة توقيف.

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