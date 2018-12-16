مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

اعلن مصدر عسكري في ​وزارة الدفاع اليمنية​، أن المواجهات بين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، ومسلحي جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" بدأت في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وأوضح في حديث لوكالة "سبوتنيك" ان مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوماً بإسناد مدفعي على مواقع للجيش اليمني في نجد العتق شمال مديرية صرواح الواقعة غرب مأرب. وأضاف، أن هجوماً آخر شنه مقاتلي "أنصار الله" على مواقع في التباب السود بوادي الضيق شمال صرواح، لافتا إلى ان الهجومين أوقعا قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

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