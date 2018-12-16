تعيين ديفيد هيرلي قائدا عسكريا حاكما عاما لأستراليا

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون​، تعيين ديفيد هيرلي القائد السابق لقوة الدفاع الاسترالية والحاكم الحالي لولاية ​نيو ساوث ويلز​، قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد يمثل الملكة اليزابيث

وبدأ هيرلي البالغ من العمر 65 عاما مشواره في ​الجيش​ الاسترالي قبل 42 عاما حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع في 2011.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحاكم العام الحالي ​بيتر كوسغروف​ التي استمرت 5 سنوات في آذار.