تعيين ديفيد هيرلي قائدا عسكريا حاكما عاما لأستراليا

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، تعيين ديفيد هيرلي القائد السابق لقوة الدفاع الاسترالية والحاكم الحالي لولاية نيو ساوث ويلز، قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد يمثل الملكة اليزابيث
وبدأ هيرلي البالغ من العمر 65 عاما مشواره في الجيش الاسترالي قبل 42 عاما حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع في 2011.
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحاكم العام الحالي بيتر كوسغروف التي استمرت 5 سنوات في آذار.
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