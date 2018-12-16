فرانس برس: مقتل سبعة عمال في منجم فحم بالصين

قتل سبعة عمال وجرح ثلاثة آخرون في حادث في منجم للفحم في جنوب غرب الصين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة شينخوا الصينية ، التي ذكرت أن الحادث وقع حوالى الساعة السادسة مساء السبت في منجم ببلدية تشونغتشينغ، حيث سقطت عربة تستخدم لنقل الفحم داخل نفق المنجم العمودي. وتم نقل العمال المصابين الى المستشفيات بعد الحادث الذي تحقق السلطات في اسبابه.
وتعتبر الحوادث المميتة في المناجم الصينية امرا شائعا، حيث تفتقد هذه الصناعة لاجراءات الأمان بالرغم من جهود السلطات لتحسين ظروف انتاج الفحم وملاحقة المناجم غير الشرعية.
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