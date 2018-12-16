فرانس برس: مقتل سبعة عمال في منجم فحم بالصين

قتل سبعة عمال وجرح ثلاثة آخرون في حادث في منجم للفحم في جنوب غرب ​الصين​، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة شينخوا الصينية ، التي ذكرت أن الحادث وقع حوالى الساعة السادسة مساء السبت في منجم ببلدية تشونغتشينغ، حيث سقطت عربة تستخدم لنقل الفحم داخل نفق المنجم العمودي. وتم نقل ​العمال​ المصابين الى المستشفيات بعد الحادث الذي تحقق السلطات في اسبابه.

وتعتبر الحوادث المميتة في المناجم الصينية امرا شائعا، حيث تفتقد هذه ​الصناعة​ لاجراءات الأمان بالرغم من جهود السلطات لتحسين ظروف انتاج الفحم وملاحقة المناجم غير الشرعية.