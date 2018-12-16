انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تستنفر ضد "السترات الصفراء" في السبت الخامس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - يستعدّ محتجّو "السترات الصفراء" للنزول إلى الشارع، للسبت الخامس توالياً، في أجواء من التوتر على الرغم من تنازلات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ودعواته إلى الهدوء.

وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المحتجّون قناة التعبئة الأساسية بالنسبة لهم، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.

ويُفترض أن يجري تجمّع في ساحة الجمهورية في باريس، بعد أن دعت نحو 15 منظمة يسارية مؤيديّها إلى الانضمام إلى "السترات الصفراء".

وتخشى السلطات وقوع حوادث جديدة بعدما انتهى السبت الماضي بعدد قياسي من الموقوفين (نحو ألفين)، وأكثر من 320 جريحاً، وأضرار مادية، في المظاهرات التي شارك فيها نحو 136 ألف شخص.

وأعلنت شرطة باريس نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن، و14 آلية مدرّعة في العاصمة الفرنسية، وفي الوقت نفسه ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل المشترك في باريس.

وستُفرض إجراءات حماية على الدخول إلى المؤسسات؛ مثل قصر الإليزيه والجمعية الوطنية، في حين قررت مجموعة "كيرينيغ" للسلع الفاخرة إغلاق محلاتها.

وقبل أيام، وعد ماكرون بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين، للحد من غضب الاحتجاجات التي بدأت في 17 نوفمبر الماضي.

كما كرر وعوداً سابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية، بدءاً من يناير المقبل، إلا أن تلك التدابير لم تتمكن من إيقاف موجة الاحتجاجات.