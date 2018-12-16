انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة مصرية تجدد حبس نجلة القرضاوي وزوجها 45 يوماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - جددت محكمة مصرية، يوم السبت، حبس علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها السياسي المصري حسام خلف 45 يوماً.

ويقبع الزوجان في الحبس الاحتياطي منذ عام ونصف العام، على ذمة تهم ينفيانها، بينها "الانضمام إلى جماعة الإخوان، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، اليوم السبت، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس علا القرضاوي وزوجها 45 يوماً على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة لهما.

وألقت قوات الأمن القبض على خلف وزوجته في 30 يونيو 2017، من مسكنهما بالساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)؛ حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك آنذاك.

وفي 3 يوليو 2017، قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس ابنة القرضاوي، وزوجها لمواصلة التحقيقات معهما، تلاها أكثر من تجديد بالحبس ما بين 15 و45 يوماً.

وتعيش علا القرضاوي حالة صحية سيئة داخل محبسها، حيث تدهورت حالتها بسبب وضعها في الحبس الانفرادي بالسجون المصرية، حسب هيئة الدفاع عنها.

وأطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان يوم 3 يوليو 2013. وفي ديسمبر من العام نفسه، اعتبرت الحكومة المصرية الإخوان جماعة "إرهابية"، في حين تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي ويتعارض مع الفكر المتشدد والإرهاب.