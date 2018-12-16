انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مدني في جريمة سطو مسلّح على بنك بتونس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - أعلنت السلطات التونسية أن مجموعة وصفتها بـ"الإرهابية" سطت، مساء أمس الجمعة، على فرع بنكي، وقتلت مدنياً، في مدينة سبيبة بمحافظة القصرين غربي البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان زعق، في تصريحات نقلتها مساء وسائل إعلام تونسية، إن 5 عناصر مُسلحين سطوا على مبلغ مالي قُدّر بأكثر من 300 ألف دينار (110 آلاف دولار)، من فرع بنكي بمدينة سبيبة، ثم لاذوا بالفرار بسيارة رباعية الدفع.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، إن مجموعة مُسلّحة تتألف من 12 شخصاً قامت، مساء الجمعة، باحتجاز عائلة أحد أفراد الجمارك في مدينة سبيبة، ثم سطت على فرع بنكي.

وأشار إلى أنهم عمدوا إلى ترويع موظفي الفرع البنكي، وهشّموا كاميرات المراقبة، واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية.

وأضاف أن عدداً من أفراد هذه المجموعة عمدوا إلى إطلاق النار على مواطن مدني يُدعى خالد الغزلاني أمام منزله.

وبيّن أن المسلحين استخدموا أسلحة كلاشينكوف في هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل الغزلاني، لافتاً النظر إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في هذه الجريمة.

يُشار إلى أن خالد الغزلاني هو شقيق عنصر بالجيش التونسي قُتل يوم 5 نوفمبر 2016 برصاص مسلحين، اقتحموا منزل عائلته بمدينة سبيبة.