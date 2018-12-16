انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم مقاتلة ومقتل قائدها في أوكرانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي 27" ومقتل طيارها في مقاطعة "جيتومير" شمال غربي البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على صفحتها بموقع "فيسبوك": إن "الحادث المأساوي وقع في أثناء هبوط المقاتلة بعد تنفيذها تحليقاً روتينياً".

وأضافت أن التحقيق جارٍ، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي 16 أكتوبر الماضي، خسر سلاح الجو الأوكراني مقاتلة من الطراز نفسه في أثناء تدريبات دولية؛ ما أسفر عن مقتل طيارين أوكراني وأمريكي.