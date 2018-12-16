انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول جديد يغادر إدارة الرئيس ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الداخلية، ريان زينك، سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري، بعد عامين من عمله، وذلك بدعوة استغلال وجوده لتحقيق مكاسب شخصية، وفق ما كشفته شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم السبت: "سيغادر وزير الداخلية، ريان زينك، منصبه بنهاية العام، بعد أن شغل هذا المنصب عامين تقريباً، حقق فيهما الكثير من الإنجازات، أود أن أشكره على خدمة أمتنا".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى، قائلاً: "ستعلن إدارة ترامب عن اسم وزير الداخلية الجديد خلال الأسبوع المقبل".

وكانت "CNN" كشفت في أكتوبر الماضي، أن زينك يخضع للتحقيق للاشتباه في استغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

من جانبها، اتهمت مديرة برنامج Fossil Fuels لأصدقاء الأرض، نيكول غيو، زينك بأنه أحد مسؤولي العار في إدارة ترامب.

وبمغادرة زنيك، فإنه يضرب رقماً قياسياً بعدد الأشخاص الذين غادروا مناصبهم من إدارة ترامب، حيث رفع العدد إلى 59 مسؤولاً، كان أبرزهم جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض، ونيكي هيلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.