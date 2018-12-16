شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى يحصل على موافقة بتنظيم قوافل تعليمية للتصدى للدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضا البتاجى، عضو حزب المصريين الأحرار، إن ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر التى ترهق كاهل المواطنين فى الفترة الأخيرة، مشيدا بجهود سواء وزارة التربية والتعليم فى التصدى للظاهرة أو وزارة الشباب والرياضة التى تنظم قوافل تعليمية للتصدى لها.

وأشار البلتاجى لـ"الخليج 365"، أنه حصل على موافقة وزرة الشباب والرياضة على إدراج عدد من المناطق بحلوان ضمن مشروع القوافل التعليمية وذلك من خلال تخصيص يومين بداية من 20 ديسمبر الجارى لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، وسيتم الاستعانة بنخبة من كبار المعلمين فى مصر للتدريس للطلاب.

وأوضح عضو حزب المصريين الأحرار، أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة تسلب المواطنين وتستنزف أموالهم ولا مفر من ذلك، ولابد من تضافر كل المؤسسات المعنية بالأمر للتصدى لها بالإضافة لتوعية المواطنين وحرصهم على ضرورة انتهاء عهد الدروس الخصوصية، مشيدا بالمنظومة الجديدة للتعليم التى تهدف للقضاء على الظاهرة.