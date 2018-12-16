وزير التعليم يعلن عن إنشاء 19 مدرسة يابانية بمصروفات 10 آلاف جنيه سنويا

حمزة شعيب

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنشاء 19 مدرسة يابانية جديدة بمصروفات 10 ألف جنيه سنويا. وأضاف "شوقى" خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب"، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بى سى مصر": "هدفنا هو بناء المستقبل وتحسين الحاضر.. الوزارة الحالية تقوم بترميم نظام التعليم القديم". وأشار شوقى، إلى أن هناك خطة لتطوير التعليم الفنى، قائلا: إستراتيجة التعليم الجديدة تتضمن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على معايير الجودة، بالإضافة لإنشاء المدارس اليابانية.

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