وزير التعليم العالى يعلن إلغاء قرار احتساب المجموع الخاص بالثانوية الأمريكية

حمزة شعيب
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إلغاء قرار 238 لسنة 2015 الخاص، الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية.
وأوضح الوزير خلال حواره ببرنامج "الحكاية" عبر قناة إم بى سى مصر": "هو وضع حد أقصى للمجموع من 100%، لافتا إلى أن هذا القرار تم مناقشته فى عام 2013 وتم تنفيذه عام 2015".
كان عدد من أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية فى مصر، ناشدوا وزير التعليم العالي، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب، بوقف تنفيذ قرار 238 لسنة 2015 الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية...
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