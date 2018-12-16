مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر طبية في البرتغال

أعلنت هيئة الطوارئ ​البرتغال​ية، ان ​طائرة​ هليكوبتر طبية تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو. وأعلنت محطة "أر.تي.بي" الرسمية، إن الطائرة تحطمت مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها. وفُقدت الطائرة في نحو الساعة 6.30 مساء السبت بعد نقل مريض عمره 76 عاما كان مصابا بمشاكل في القلب إلى ​مستشفى​ في مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال.

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