مسؤول أميركي: موسكو غير ملتزمة بمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

أعلن المتحدث باسم ​مجلس الأمن​ القومي الأميركي غاريت ماركيز، أن بلاده لا تعتقد أن ​موسكو​ ملتزمة بشكل جدي بالحفاظ على معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة وقصيرة المدى، لأنها لا تعترف بانتهاك المعاهدة.

وأوضح المتحدث لوكالة "سبوتنيك" انه "لو كانت روسيا مهتمة بإنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، لكانت اتخذت خطوات جدية لتدمير صواريخها، ومنصات الإطلاق والمعدات الداعمة التي تنتهك هذه المعاهدة، فبعد 5 سنوات من المفاوضات وفي ظل غياب الأدلة، فإن القادة الروس غير مستعدين للاعتراف بالانتهاكات، لذلك لا يمكننا أن نقول أن روسيا جادة".