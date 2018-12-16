شرطة بروكسيل:تعزيز الأمن في اسواق الميلاد هدفه مراقبة أي تحركات مشبوهة

أوضحت المتحدثة باسم شرطة بروكسل ايلس فان ديكير، بعد قرار زيادة دوريات رجال الشرطة، داخل وحول أماكن إقامة أسواق أعياد الميلاد في بروكسل أنه "نضع في الحسبان أي تهديدات إرهابية وخصصنا أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة سواء بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية لمراقبة أي تحركات مشبوهة والتحرك بشكل سريع فضلا عن اتخاذ تدابير تمنع وصول السيارات إلى المكان لتوفير أجواء آمنة".
وأضافت أن العناصر الأمنية تسعى إلى توجيه رسالة طمأنة للمواطنين من خلال رؤية عدد كبير من رجال لشرطة بالملابس الزرقاء الرسمية، وأيضا عدد من العناصر بالملابس المدنية للتحرك بشكل فوري لمواجهة أي جرائم أو هجمات وأيضا اتخاذ إجراء مطلوب لتحقيق الأمن وتقديم المساعدة للمواطنين في أي وقت في حال مواجهة أي مشكلة".
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