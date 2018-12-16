الخامنئي: سيُهزم العدو في الهجمة على القيم المعنوية كما هُزم في الحرب العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي بان الطاقات الثورية الشبابية النامية ستجهض مخطط العدو في الهجمة الثقافية.

جاء ذلك ضمن تصريحات القائد خلال استقباله قبل عدة ايام المعنيين بتنظيم مؤتمر احياء ذكرى شهداء محافظة خراسان الجنوبية (شرق) والتي نشرت صباح اليوم الثلاثاء وفق ما نقلت قناة العالم، في مكان انعقاد المؤتمر في مدينة بيرجند مركز المحافظة.

وخلال اللقاء اعتبر قائد الثورة الاسلامية تكريم ذكرى الشهداء من افضل واشرف الاعمال وان البلاد بحاجة لها مشيرا الى هجمة الاعداء الخطيرة على القيم المعنوية واضاف، لكن بطبيعة الحال فان الطاقات الشبابية الثورية النامية في انحاء البلاد ملموسة ومع جهود واتساع نطاق هذه الطاقات سيُهزم العدو في الهجمة على القيم المعنوية كما هُزم في الحرب العسكرية. واكد خامنئي ضرورة تنظيم مؤتمرات احياء ذكرى الشهداء بما يليق بهم وتسجيل ذكرياتهم واحوالهم وقال، ان الشهداء الاعزاء دخلوا ساحة الدفاع بارواحهم وهم اليوم يدافعون عن البلاد والاسلام بهويتهم وقيمهم المعنوية لذا فان الدفاع المقدس امر غير متناه وحقيقة متقدمة الى الامام دوما.