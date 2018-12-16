شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: ألمانيا تدفع ضريبة سذاجتها فى فتح أحضانها للإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد الحافظ مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الانسان، أن تحذير جهاز الاستخبارات الألمانية من نشاط جماعة الإخوان والتأكيد على أن التنظيم أخطر على ألمانيا من القاعدة وداعش هو تحذير ليس بجديد، حيث سبق وحذرت الأجهزة الأمنية من خطورة جماعة الإخوان المسلمين بألمانيا بعد أن توسعت الجماعة فى تأسيس أكثر من 10 منظمات وروابط لنشر فكر الإخوان المسلمين.
وقال سعيد عبد الحافظ فى تصريحات لليوم السابع، إن المانيا الآن تدفع ثمن سذاجتها في فتح أحضانها للتنظيم المتطرف الذى استفحل وبات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية.
ولفت سعيد عبد الحافظ، إلى أن تزايد نشاط جماعة الإخوان فى ألمانيا دفع أجهزة أمنية كثيرة للتحذير من تفاقم هذا النشاط وانعكاسه على المجتمع الألمانى.
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