شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: داعش أكثر جماعة أضرت بالإسلام وفتاويهم غير منضبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن فتاوى تنظيم داعش التى تحرض فيها عناصرها على التبرع لهذا التنظيم فى فتاوى غير منضبطة شرعا والتي يقوم بها بعض الهواه المتضخمين فقهيا من أتباعهم وهم لا يعلم لهم باع في العلم ولا يجوز لهم التصدر ولا التوجيه خاصة ان فتاواهم ومانتج عنها من تصرفات وأحداث أدت إلي تدمير العالم الإسلامي وتمزيقه واحتلاله من الدول التي يزعمون انهم يحاربونها ويعادونها.

واضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه ما من تنظيم أو جماعه أساءت إلي الإسلام واضرت بالمسلمين كتنظيم داعش الذي تسبب في استنزاف الأمه وتبديد طاقتها وقتل شبابها المتحمس الذي ينقصه العلم خاصة من الشباب الآوروبي وغير العربي الذي ينخدع بفتاواهم وخطابهم الإعلامية عبر النت فيندفعوا للانضمام لهم وتكون عاقبتهم القتل دونما فائده تذكر للإسلام والمسلمين في جميع أرجاء العالم.

وتابع: قيادات داعش الإرهابية يغلفون فتاواهم بألفاظ شرعيه ضخمه لكنها فارغة المضمون لا تقف علي أساس علمي أو قواعد شرعيه ولا إدراك للواقع وفهم وتقدير موازين القوي لذا يجرون الويلات علي المسلمين في أماكن سيطرتهم المزعومة والإستعراضية.