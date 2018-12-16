وزير التعليم: "البعض أدعى هروبي لأمريكا وأنا مسافر الإمارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتشار الشائعات في مصر، مؤكدًا أنها ظاهرة تحتاج لدراسة من علماء الاجتماع وعلم النفس.

وأضاف شوقي، خلال استضافته ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، البعض روج إشاعة حول هروبه من مصر، وطلبه اللجوء السياسي إلى أمريكا.

وأوضح أنه كان في زيارة إلى دولة الإمارات، وخلال مدة الطيران انتشرت الشائعة، وبمجرد وصوله الأراضي الإماراتية علم بالشائعة من الصحفيين في مصر.

وأشار إلى أن البعض روج لشائعة إلغاء الصف الثالث الثانوي، فضلا عن شائعة تراجع الأزهر عن تبني المنظومة التعليمية الجديدة.