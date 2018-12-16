ابنة سيندي كراوفورد أصغر عارضة تفوز بأكبر جائزة في 2018

كايا تحمل جائزتها

يشكل حفل جوائز الموضة البريطانية أحد أشهر المناسبات السنوية التي ينتظرها عشاق الأناقة حول العالم، وموعداً مع التكريم للأسماء التي تكون قد لمعت في مجال صناعة الموضة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وقد شكل حفل العام 2018 سابقة من خلال منح لقب أفضل عارضة للعام 2018 إلى كايا جيربر، البالغة من العمر 17 عاماً فقط، والتي تُعتبر أصغر عارضة حصلت على هذه الجائزة في تاريخها.

كايا برفقة عائلتها

كايا هي ابنة العارضة الشهيرة سيندي كراوفورد، وقد تبارت على هذا اللقب مع عارضات شهيرات أكبر منها سناً وأكثر منها خبرةً في مجال العروض أمثال بيللا حديد، ويني هارلو، وأدوا أبوا...

كايا برفقة والدتها سيندي كراوفورد

ويشكل الحصول على هذه الجائزة إنجازاً كبيراً بالنسبة لهذه المراهقة التي دخلت إلى عالم العروض منذ حوالي السنة فقط من خلال مشاركتها بعرض دار Calvin Klein لربيع وصيف2019 خلال أسبوع نيويورك للموضة، لتشارك بعدها في عروض Burberry، وVersace، وAlexander Wang، كما دخلت إلى عالم عروض الخياطة الراقية من خلال ظهورها في عروض Chanel وValentino.

دار شانيل ميتييه

وبدت كايا متألقة في حفل تسلمها لجائزة "أفضل عارضة لعام 2018"، وقد اختارت للمناسبة إطلالة بالفضي والأسود من توقيع دار Alexander McQueen. وهي كانت محاطة بوالدتها العارضة السابقة سيندي كراوفورد، والدها راندي جيربر، وأخوها بريسلي الذي يعمل أيضاً في مجال عرض الأزياء.

كالفن كلاين

تابعوا معنا فيما يلي أبرز محطات كايا في عروض 2018 التي أهلتها عن جدارة للحصول على لقب أفضل عارضات هذا العام.

فالنتينو

شانيل

سان لوران

ألكسندر وانغ

توم فورد