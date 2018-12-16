سر ارتداء وليي عهد السعودية وأبو ظبي للأسورة الحمراء

أختتمت أمس السبت، فعاليات مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، بمدينة الدرعية، والذي انطلق يوم الخميس الماضي بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة.

وظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي يد كل منهما إسوارة حمراء.

وفسرت وكالة الأنباء السعودية، على حسابها في موقع "تويتر"، أن كشف وليي العهد للإسوارة في يديهما لم يكن سوى دلالة على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية والتي ستجري في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.