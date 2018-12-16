شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى كدوانى: الرئيس تصدى بالمشروعات القومية لتراكمات استمرت لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، أن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية تستوعب الآلاف من فرص العمل للشباب ، وأسهمت فى حدوث حالة من الرواج فى مجال العاملين بالانشاءات والإعمار ، بجانب فرص عمل مستقبلية بكافة المجالات .
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، إلى أن هذه المشروعات حققت انخفاضا كبيرا فى البطالة بالبلاد، وهو جهد يحتاج إلى سنوات عدة وتم فى فترة قصيرة لا يمكن التهاون بها .
وشدد أن ما يقوم به الرئيس يتصدى إلى تراكمات استمرت لفترات طويلة، وكانت تمثل مشكلة للشعب المصري وعقبه أمام استمرار الدولة بخطوات اصلاحيه جاده تم اتباعها بجرأة ، وتحملها الرئيس بشجاعة.
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