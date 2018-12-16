شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية انتصار للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب معتز محمد محمود بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن عشرات المشاريع الإسكانية التى يقوم بها الوطن في ظل توجيهات الرئيس السيسي. وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تؤكد أن مصر عازمة على توفير مسكن مناسب وملائم لكل أسرة ومراعاة كافة التطلعات وبناء مدن جديدة لتغيير الخارطة السكانية في مصر.

وأشاد في بيان له اليوم، بالتصريحات التي أدلى بها، اللواء عاصم الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد فيها أن الهيئة الهندسية تقوم بتشييد 134 مشروعا سكنيا، يبلع عدد الوحدات بها 488 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 64 مشروعا وبها 101 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيذ 71 مشروعا بإجمالى 371 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مدينة بدر وبها 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بها 3348 وحدة سكنية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 134 مشروعا سكنيا فى 30 يونيو 2020.

وقال إن مصر تشهد ثورة تنموية هائلة، وتوفير مسكن مناسب وافتتاح عشرات المدن الجديدة انتصار للتنمية والتطور وفتح مجالات لمئات الآلاف من فرص العمل.