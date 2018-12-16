هبة هجرس: الرئيس "صحصح" البلد بتحديث البنية التحتيه وتطوير العشوائيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفوق فى افتتاح مشروعات قوميه عدة تحسب له ، منها إنشاء شبكة طرق ضخمه وأنفاق تؤكد تحديث البنيه التحتيه كاملة حتى تنطلق مصر بشكل سليم .

ولفتت ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، أن شبكة الطرق الجديدة تيسر من خطوات الاستثمار فى مصر حتى لا يكون هناك إهدار لأوقات المسثثمرين ومشاريعهم ، مما يسهم فى تقليل نسبة البطاله ، كما أنه بجانب مشروعاته التى تؤهل للاستثمار فهو يسعى ويبحث عن التضامن الاجتماعى ايضا لمتوسطى الدخل والأقل بتوفير وحدات سكنيه لهم فى كافة المحافظات وتطوير العشوائيات مثلما حدث فى "الاسمرات " و"غيت العنب "

وشددت أن ذلك أكبر دليل على أن الدولة غير مهتمه بالمشروعات الاستثمارية فقط رغم أنها ستوجد فرص عمل وإطار اجتماعى ، قائلة " الرئيس بيعمل اللى يخلى البلد تصحصح حتى تكون جاهزة للانطلاق ..ويسعى لإحداث تركيبة اقتصادية متكاملة ".