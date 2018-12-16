ترامب يعلن أن وزير داخليته سيغادر الحكومة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن وزير داخليته سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري، ليصبح أخر مسؤول كبير يغادر الإدارة الأميركية المثقلة بالأزمات. وكتب ترامب على تويتر أن “وزير الداخلية رايان زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين”، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الاسبوع المقبل.

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