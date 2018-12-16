النيابة العامة الفرنسية تطلق سراح أربعة أفراد من عائلة منف ذ اعتداء ستراسبورغ

أطلقت السلطات الفرنسية سراح أربعة أفراد من عائلة منف ذ اعتداء استهدف، يوم الثلاثاء، سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورغ وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، منفذ الاعتداء الذي ق تل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضد هم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شكات (29 عاما) الذي نف ذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات جهادية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن تبني تنظيم الدولة الإسلامية لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ “انتهازي تماما “.

ويرك ز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء أو في التواري عن الأنظار.