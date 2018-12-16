شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير الراحل... الشيخ عيسى آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

ولد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، في قرية الجسرة بالبحرين عام 1933، وبدأ تعليمه بالمدارس، ثم سافر إلى أوروبا ليكمل دراسته، وليتولى بعدها مقاليد الحكم بعد وفاة والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة -رحمه الله- عام 1961م.

» تواضع وبساطة

الشيخ عيسى عرف بتواضعه وبساطته، وامتاز بالاتزان والحكمة في الرأي التي ورثها عن أجداده الملوك، فأصبح شخصية محبوبة من جميع الأوساط الشعبية.

أحب الفروسية منذ شبابه، وكان هذا واضحاً في اهتمامه بهذه الرياضة بعد توليه الحكم.

» آل خليفة

ينحدر من أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين، التي يرجع أصلها إلى العتوب، الذين انتقلوا نحو ساحل الخليج العربي في النصف الثاني من القرن 17 الميلادي، وتعلموا ركوب البحر، حيث تعاظمت سفنهم، وبدأت مظاهر الثروة تعم مناطقهم، ليصبحوا قوة اقتصادية ملحوظة.

ومن العتوب تفرعت أسرة آل خليفة في البحرين، وأسرة آل صباح في الكويت.

» تطور هائل

وشهدت البحرين في فترة حكم الشيخ عيسى تطورات هائلة على المستويين السياسي والاقتصادي، أولها الاستقلال من المملكة المتحدة في 1971، وإعلانها دولة مستقلة وحاكمها الشيخ عيسى أميراً للبلاد بدلا من لقب حاكم.

وعين أخاه الشيخ خليفة رئيسًا للحكومة، لتنضم بعدها البحرين إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ونوع خلال مسيرته النشاط الاقتصادي، ودفع بالبحرين لتصبح مركزا للوحدات المصرفية الخارجية، وفي المجال التعليمي أنشأ الشيخ عيسى جامعة البحرين في 1984.

وفي مارس عام 1999م فقدت البلاد أميرها الحكيم مخلفاً وراءه إنجازاته في الإصلاح والعمران التي كتبت في التاريخ.