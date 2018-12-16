شكرا لقرائتكم خبر عن «سبت أصفر» جديد لمناهضي الرئيس الفرنسي ماكرون والان نبدء بالتفاصيل

محتجو «نيس» يقذفون دمية للرئيس ماكرون أثناء الاحتجاجات (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس، أكثر من 100 شخص من متظاهري «السترات الصفراء»،، خلال الاحتجاجات التي استؤنفت لـ«السبت» الخامس على التوالي، ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

واندلعت مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة وسط باريس، فيما أعلنت الداخلية الفرنسية أن أكثر من 35 ألف شخص خرجوا في احتجاجات عمت أنحاء البلاد.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، قبالة شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة باريس.

وخرج آلاف المحتجين إلى شوارع مدن فرنسية السبت في خامس عطلة أسبوعية على التوالي تشهد احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم دعوات لعدم التظاهر بعد هجوم مسلح في مدينة ستراسبورغ الأسبوع الماضي.

وفي باريس، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لاحتواء أعمال عنف محتملة، لكن عدة متاجر كبرى، مثل جاليري لافاييت، فتحت أبوابها لاستقبال المتسوقين قبيل احتفالات عيد الميلاد.

وبحسب «فرانس برس»، قال مصدر بالشرطة: إن أعداد المتظاهرين أقل مقارنة بالسبت الماضي، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المحتجين خلال اشتباكات قرب الشانزليزيه.

شرطي يصوب مدفع الغاز المسيل للدموع على المحتجين

» احتجاجات العطلات

وبالقرب من المكان، واجهت بضع نساء من جماعة «فيمن» الاحتجاجية قوات الأمن على بعد أمتار قليلة من قصر الإليزيه حيث مقر الرئيس. وفقا لما ذكرته «رويترز».

وقالت محتجة: نحن غاضبون، فيما طالبت أخرى بـ«إعادة السيادة» للشعب. وكانت حركة «السترات الصفراء» قد بدأت الاحتجاج في التقاطعات والميادين في 17 نوفمبر اعتراضا على زيادة الضرائب على الوقود، لكن سرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات على سياسات ماكرون الاقتصادية.

وأدت احتجاجات عطلات نهاية الأسبوع في باريس إلى أعمال تخريب واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

محتجو «نيس» يقذفون دمية للرئيس ماكرون أثناء الاحتجاجات (أ ف ب)

» استمرار الحركة

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس لمواجهة الاحتجاجات رغم افتقاد الحركة الزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان: إن نحو 69 ألفا من أفراد الشرطة على قوة العمل اليوم (أمس السبت)، وإنه تم تعزيز القوات في مدن تولوز وبوردو وسانت ايتيين.

وقال مصدر بالشرطة لـ«رويترز»: إنه تم إحصاء نحو 16 ألف محتج في فرنسا، باستثناء باريس، مقارنة مع 22 ألفا كانوا في الشوارع في نفس الوقت يوم 8 ديسمبر.

» اعتقال المئات

وذكر مسؤول بالشرطة أن الأمن ألقى القبض على 109 أشخاص في باريس السبت، حيث تحركت مجموعات تضم مئات المحتجين في مسيرات بعدة أحياء. ودعا ماكرون الجمعة إلى عودة الهدوء في فرنسا، وقال بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: فرنسا بحاجة للهدوء والنظام والعودة للحياة الطبيعية.

وفي خطاب بثه التلفزيون يوم الإثنين، أعلن ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أرباب المعاشات ليقدم بذلك مزيدا من التنازلات، لكن كثيرين قالوا إنهم سيواصلون الضغط.