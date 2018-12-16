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شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى والنواب البحرينيان يحتفلان بتولي الملك مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل
د.فوزية تلقي كلمة منتسبي الأمانتين (بنا)
د.فوزية تلقي كلمة منتسبي الأمانتين (بنا)
الحفل حضره المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وشهد حضور عدد كبير من منتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين، فيما تبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المباركة.
وألقت د.فوزية يوسف الجيب، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى، كلمة بالإنابة عن منتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين، أعربت من خلالها عن خالص الحب والانتماء للوطن الغالي.
فيما رفع منتسبو الأمانتين أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية، إلى حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وإلى شعب البحرين العزيز، وكل مقيم على تراب المملكة.
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