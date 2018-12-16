شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قطر تحتاج إلى رشيد من أهلها والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية البحريني، أمس، أن حل أزمة قطر لا يحتاج لوسيط، مشددا على أن حوجة الدوحة تكمن في رشيد من أهلها، لافتا إلى عدم حضور أميرها إلى قمة الرياض، في الوقت الذي تدعو فيه للحوار والاحترام المتبادل.

وفي تغريدات على صفحته الرسمية بـ«تويتر»، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر.. وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون.

وفي تغريدة ثانية، قال وزير الخارجية البحريني: إنها ليست أزمتنا، بل هي أزمة قطر.. فلا حاجة لوسيط يحلها، بل الحاجة في قطر لرشيد من أهلها.

د. أنور قرقاش

» حملة ممنهجة

وسبقه تأكيد وزير الدولة للخارجية الإماراتي، على أن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية ليست جديدة فهي «منتج» مسجل للدوحة في استهداف جيرانها.

وقال د. أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر» الجمعة: حملة قطر الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة، بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة جيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها.

وفي شأن تماهي السياسة التركية والقطرية خدمة لأجندة متفق عليها، قال: الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن فيمن يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفيمن يدعو لحرية الصحافة وفيمن يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية.