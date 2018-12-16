شكرا لقرائتكم خبر عن «يومك الـ47 مبارك».. السعودية والبحرين.. استمرار التواصل والود والمحبة والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأحد بالذكرى الـ47 ليومها الوطني، وشهدت منذ استقلالها في 1971، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.

»فلسفة طموحة

وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزا متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية.

وتعد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.

»البحرين والسعودية

وتتسم الروابط بين المملكة العربية السعودية والبحرين بأنها علاقات تاريخية تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورا مستمرا على كل المستويات، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلا عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.

»قيادتان وشعبان

وترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745-1818م)، ومن بعدها الدولة السعودية الثانية (1840-1891).

وتوالت الزيارات المتبادلة واستمرت، بين القيادتين في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في جميع المناسبات، والإنجازات بين البلدين خير دليل على تأكيد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن الكثير من العائلات البحرينية والسعودية تحديدا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية وعلاقات نسب.

»الصعيد السياسي

تشهد العلاقات بين البلدين قدرا كبيرا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها فلسطين، ودفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار إضافة إلى تفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.

وتترجم معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في كافة المجالات بين البلدين علاقات التقارب والإخوة، بما ينعكس إيجابا على وحدة وتماسك الصفين الخليجي والعربي.

» المجال الاقتصادي

تعد السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين منذ القدم، حيث كان اقتصاد المنامة يعتمد على صيد اللؤلؤ، فيما بلغ حجم الاستثمار بين البلدين إلى نهاية 2006 أكثر من 11 مليار ريال.

وحصلت المملكة على المرتبة الأولى من حيث التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في البحرين في العامين 2001 و2002 التي بلغت نسبتها فيهما 24.9% و25% على التوالي.

وقد كان لتوجيهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه، التي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد في 1986.

»الاستثمار السياحي

ومن جهة أخرى فإن حركة السياحة بين البلدين تشهد تناميا ملحوظا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها القرار الصادر عام 2003 بعدم ختم جوازات السفر والسماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا الاتجاهين ببطاقات الهوية فقط إضافة إلى الجهود التي تبذلها البحرين لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد التي جذبت عددا كبيرا من السعوديين؛ نظرا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي لا يتجاوز طوله 25 كيلو مترا بين البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية، وقد بلغ عدد السياح سنويا لمملكة البحرين أكثر من 4 ملايين زائر.

»العلاقات الثقافية

علاقات البلدين تغطي جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية، بتنظيم سفارتي البلدين أسابيع ثقافية سعودية - بحرينية، بالإضافة إلى ذلك تقام معارض الفنون التشكيلية بصفة دورية في كلا البلدين، إضافة إلى اهتمام الشقيقتين بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية سنويا، كما أن البحرين تحرص على المشاركة في فعاليات مهرجان الجنادرية الذي يقام في المملكة العربية السعودية بشكل سنوي، ويعد الجناح الخاص بالبحرين من أكبر الأجنحة الخليجية؛ وذلك لما لهذا المهرجان من أهمية كأحد أهم المهرجانات الثقافية التي تقام في المنطقة، وتعكس هذه المشاركة مدى الترابط الثقافي القوي الذي يربط بين البلدين.