شكرا لقرائتكم خبر عن المنامة تواصل إنجازاتها على صعيد حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

يعتبر فوز البحرين وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان إنجازا دوليا وسياسيا يحسب لجهود الحكومة المتواصل في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اعتبر أن هذا الفوز يأتي تتويجا للسياسات الحكيمة لعاهل البلاد المفدى في ترسيخ الحقوق والحريات، مقدرا الثقة التي منحها المجتمع الدولي للبحرين لتكون عضوا بمجلس حقوق الإنسان، ولتضطلع بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء في تعزيز حقوق الإنسان على المستويات كافة.

وقالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماري خوري لـ«اليوم»: إن العديد من الإنجازات في المجال الحقوقي تحققت هذا العام، أبرزها الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، والذي جاء بفضل النهج الثابت الذي تتبعه القيادة الحكيمة في مراعاة التزام مملكة البحرين بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية التي وجدت من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.

» تعزيز الحماية

وأضافت خوري: عملت البحرين على تعزيز حماية حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع، بفضل الدعم اللا محدود من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-، والذي لا يدخر جهدا عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.

وأوضحت أن البحرين قطعت أشواطا كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، من خلال الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بالمجال الحقوقي.