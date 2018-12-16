شكرا لقرائتكم خبر عن فوزية زينل.. أول بحرينية تتقلد منصب رئيس البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

فوزية زينل رئيسًا لمجلس النواب البحريني، وتُعد بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد.

تعيينها جاء ثمرة المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرامي إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ونتيجة للجهود الوطنية التي تبذلها قرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

» العلم والخدمة

زينل حصلت على ماجستير في الإعلام، ودبلوم عالٍ في العلوم السياسية، وآخر في التوجيه والإرشاد النفسي، وليسانس في اللغة العربية والتربية.

عملت كأخصائية توجيه وإرشاد نفسي، ثم مراقبة لقسم البرامج بهيئة الإذاعة والتليفزيون في 1988، ورئيس قسم البرامج في 1993، كما تسنمت منصب مستشارة التطوير والتخطيط الإستراتيجي في هيئة الإذاعة والتليفزيون عام 2007، وفي 2008 مديرا للتليفزيون، ثم مستشارة التطوير والتخطيط الإستراتيجي في الهيئة من جديد عام 2009، ومدير الشؤون المالية والإدارية بالمدرسة الأهلية 2012، ومحاضرة بكلية الإعلام في الجامعة 2017.

» أبرز إنجازاتها

حصلت على وسام الدولة من الدرجة الرابعة 2002، وأسست أول روضة في وزارة حكومية، وأشرفت عليها لخدمة موظفي وزارة الإعلام عام 1991، وخاضت التجربة البرلمانية عام 2006، وحصلت على أعلى نسبة تصويت كامرأة للترشح لمجلس النواب.

» اجتماعية وتطوعية

عضو لجنة مسودة قانون حقوق الطفل، والفريق المكلف للبرنامج الوطني للنهوض بالمرأة البحرينية «اتخاذ قرار»، كما أعدت المحور الإعلامي الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة بتكليف من الأمم المتحدة عام 2010، وترأست حملة لإدماجهم عام 2010، وهي عضو بمجلس الإدارة ورئيس الإعلام بالجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.