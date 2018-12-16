انت الان تتابع إسلام عيسى: المصري لن يقف على حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ ص

تحدث إسلام عيسى، لاعب النادي المصري عن نتائج الفريق في الفترة الماضية ورحيل حسام حسن عن تولي المهمة الفنية للفريق، معلقًا: "لم نتوقع الهزيمة أمام ساليتاس البوركيني، لكنه فريق جدير بالاحترام، حتى وإن كان أقل من الفرق التي كنا نواجهها في إفريقيا الفترة الماضية"، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قادرون على تعويض الخسارة في مباراة العودة، نمر بفترة تراجع وهتعدي، حسام حسن أضاف الكثير للفريق واللاعبين وحقق إنجازات كبيرة ولكن النادي المصري لا يقف على أحد".

وأضاف: "فترة كابتن مصطفى يونس لم تكن موفقة وعانينا من سوء حظ واضح، ونتمنى العودة مرة أخرى للاستقرار في وجود إيهاب جلال".وعن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه للانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة، أوضح: "أنا متواجد مع النادي المصري ومستمر مع الفريق، ولا أركز في أي مفاوضات أو شيء في الفترة الحالية، وفي النهاية